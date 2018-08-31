31 Ağustos 2018 08:34

TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çukurca'da dün düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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TSK'dan yapılan açıklamada "Hakkari'nin Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" denildi.

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