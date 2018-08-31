Karantinadakilerle aynı gemide getirilmişler!

Et ve Süt Kurumu için Brezilya’dan getirilen ve şarbon hastalığına rastlanan 4 bin başlık sürüde itlaf edilen hayvan sayısı 146’ya yükseldi.

Ankara Gölbaşı’nda karantinada tutulan hayvanlarla aynı gemiyle getirilen 3 binden fazla hayvanın ise Konya, İzmir ve Balıkesir’e gönderildiği ortaya çıktı. Bu üç ildeki çiftliklerde yapılan incelemelerde şarbona rastlanmadı. Gölbaşı’na yakın olan Ahiboz ve Günalan’daki kontrol işlemleri ise sürüyor.

‘İLK BULGU BİTKİ KAYNAKLI’

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre şarbonlu hayvanlarla ilgili yeni bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gölbaşı’ndaki işletmeye getirilen hayvanlardan şarbon vakası görülen 146’sının Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre itlaf edildiğini söyledi. İlk bulgulara göre şarbon hastalığının bitki kaynaklı olabileceğini belirten Pakdemirli, “İthal edilen hayvanlar, canlı veya et olarak hiçbir şekilde piyasaya verilmedi” ifadesini kullandı.

‘MUAYENELERİ YAPILDI’

Brezilya ve İrlanda’dan toplam 6 bin 968 baş kesimlik hayvan ithal edildiğini bildiren Pakdemirli, hayvanların İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası’nda gerekli muayenelerinin yapıldıktan sonra, bu hayvanlardan 3 bin 9’unun Konya’daki işletmeye, 3 bin 959’unun da Ankara Gölbaşı ilçesi Ahiboz mahallesindeki işletmeye getirildiğini söyledi.

Şarbon tespit edilen hayvanları ithal ettiği belirtilen Hijazi Group yetkilileri Hürriyet’e yaptıkları açıklamada, söz konusu hayvanların ithalatında yalnızca gemilerini kiraladıklarını belirterek, bu ithalatla ilgili doğrudan bir bağlantılarının olmadığını söylediler.