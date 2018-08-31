ÖSYM'den adaylara gece sürprizi

ÖSYM 'den YKS adaylarına gece sürprizi... 14 Ağustos'ta sona eren YKS tercihlerinin ardından milyonlarca öğrenci sonuçlarını merak ediyordu. Üniversite hayali kuran öğrencilerin gerçekleştirdiği tercih işlemlerinin sonuçları 00.05'te erişime açıldı. Tercih sonuçları açıklandı, şimdi sıra üniversite kayıt işlemlerinde. Sonuçlarını öğrenen öğrencilerin kayıt maratonu başlayacak...

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Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.