'Ne oldu da en büyük dostumuzu kaybettik...'

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök , Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in Türkiye ile ilgili makalesini aktardı.

Ertuğrul Özkök, Türkiye ile ilgili çok sert eleştiriler yapan Bakan'a ilişkin, "Kendi partisinin içinden ağır eleştiriler almak pahasına Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen bir siyasetçiydi." dedi.

ÖZKÖK'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN İLGİLİ BÖLÜM ŞÖYLE:

DÜNKÜ gazetelerin birinci sayfasında gördüğüm fotoğraftaki 4 kişi, işe, başlıktaki bu soruyu sorarak başlamalı diye düşünüyorum.

Sorunun tam cümlesi de şu:

“Biz Türkler Avrupa yolunda en büyük destekçilerimizden biri olan Joschka Fischer’i nasıl kaybettik...”

Şimdi dünkü fotoğrafa dönüyorum. Fotoğrafta gördüğümüz 4 kişi şunlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...

Bu pozu “Dördüncü Reform Eylem Planı” toplantısından sonra verdiler. Pozla birlikte bir de şu sözü verdiler: “Reformlar hızlanacak...”

Bu sözler Türkiye’nin yüzünü tekrar Avrupa’ya çevirdiği biçiminde yorumlandı.

Ben de böyle yorumlamak isteyenlerdenim.

İşte bu fotoğrafın yayınlandığı gün yurtdışında bir de çok önemli makale yayınlandı.

Makalenin başlığını ve içinde kullanılan ifadeyi vermek istemiyorum. Çünkü beni çok üzdüğü gibi, sizi de üzebilir. Ayrıca bu ifade ile mutabık da değilim.

Bu makalede benim için en önemli olan şey başka...

Makaleyi yazan kişi...

Asıl ona takıldım.

Bu kişi, eski Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer... Yeşiller Partisi’nin eski başkanı...

1990’lı yıllarda, 2000’li yıllarda Avrupa’da Türkiye’nin en ateşli destekçilerinden biriydi.

En zor zamanlarda bile yanımızdaydı.

Kendi partisinin içinden ağır eleştiriler almak pahasına Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen bir siyasetçiydi.

Hâlâ Almanya’nın en saygı duyulan isimlerinden biridir.

Makalede iki önemli mesaj var. Bir, Atatürk’ün yaptıklarına büyük övgü... İki, bugünkü Türkiye hakkında çok ağır eleştiriler...

Bu insana “üst akıl” diyemezsiniz... “Dış güç”, “emperyalist” damgası vuramazsınız...

Diyemeyeceğimiz için de şu soruyu samimi olarak kendimize sorup cevabını vermeliyiz.

Biz ne yaptık da Joschka Fischer gibi büyük bir dostu kaybettik.