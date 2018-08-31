'Bu sefer Trump tweet falan da atmıyor; ne iştir?'

Dolar/TL kuru, Kurban Bayramı sonrası yükselişe geçerek dolarda yeniden sert bir harekete neden oldu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Dolar yükselirken mırıldandıklarım" başlığıyla doların yükselişe geçmesini köşesine taşıdı. Hakan, Türkiye ve Amerika arasında yaşanan papaz krizi sonrası TL'de yaşanan değer kaybını hatırlatarak, "Bu sefer Trump tweet falan da atmıyor... Nedir, ne iştir? Bütün yastıkların altını yoklamak istiyorum... Altında dolar var mı diye...Arjantin parasının düşüşü bizden betermiş... Avunmalı mıyız?" dedi.

"Katar’dan gelen para hiç mi derde derman olmadı?"

Yazar Hakan'ın doların yükselmesini yorumladığı yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sefer Trump tweet falan da atmıyor... Nedir, ne iştir?

Ne yani? Katar’dan gelen para hiç mi derde derman olmadı?

Acaba yine spekülatif atak mı var? Adnan Bali neredesiniz?

E hani Almanya el atacaktı bizim duruma? Yine mi Alman oyunu?

Sanırım artık “Dolardan bana ne? Ben dolar kullanmıyorum” aşamasını çoktan geçmiş bulunmaktayız.

Bütün yastıkların altını yoklamak istiyorum... Altında dolar var mı diye...

Dolar tamam da Euro’ya ne oluyor? O niye durmuyor durduğu yerde?

Arjantin parasının düşüşü bizden betermiş... Avunmalı mıyız?

Evlerini dolarla kiraya vermek isteyen ev sahipleri! Dünyanın en kıl insanları sizsiniz!"