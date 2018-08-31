Başakşehir'de çorap fabrikasında yangın

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da Başakşehir - Kayaşehir İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.