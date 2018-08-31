İstanbul'da Başakşehir - Kayaşehir İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
31 Ağustos 2018 07:32
Başakşehir'de çorap fabrikasında yangın
Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul'da Başakşehir - Kayaşehir İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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