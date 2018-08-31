Binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar açıklandı!

ÖSYM, 2018 YKS tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Haberimizden ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları sorgulama ekranına erişebilirsiniz. İşte 2018 YKs tercih sonuçları...

2018 YKS tercih sonuçları açıklandı! Günlerdir beklenen üniversite yerleştirme sonucu ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yerini aldı. Adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

2018 YSK TERCİH SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle “2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. ”

Şimdi sırada hayallerine kavuşan üniversite öğrencisi adaylarının kayıt işlemleri var. Üniversite kayıtları 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt sırasında gereken belgeleri kazandığınız üniversite ile iletişim kurarak öğrenebilirsiniz.