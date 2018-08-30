Türkiye'nin konuştuğu olay hakkında bakan açıklama yaptı

İstanbul Bağcılar'da 10 yaşındaki Yağmur Çorlu'nun annesine verilmek üzere icra memurları tarafından babasından alındığı sırada ayrılmak istemeyerek gözyaşlarına boğulması, yürekleri burkarken, yaşananlarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İcra memurları tarafından alınan kızın nisan ayında da annesi tarafından şiddete uğradığı, bu nedenle Metin Çorlu'nun, boşandığı eşi Züleyha Ç.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Aile Bakanlığı ise icra yoluyla babasından alınan Yağmur Çorlu ile ilgili davaya müdahil olacağını açıkladı.

Bağcılar'da annesi ve babası boşanan, velayeti annesine verilen 10 yaşındaki Yağmur Çorlu, mahkeme kararıyla 1 aylık kalması için verildiği babasından bu süreyi aştığı gerekçesiyle önceki gün icra memurları eşliğinde alınarak annesine teslim edildi. Küçük Yağmur'un icra memurlarına annesine gitmek istemediğini söylediği ve babasına sarılarak gözyaşı döktüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçük Yağmur, babasına sarılarak, icra memurlarına gitmek istemediğini söyleyip, "Annem beni dövüyor. Ona gitmek istemiyorum" demişti. DHA'nın ulaştığı bilgilere göre 18 Nisan 2018 günü Yağmur'un anne şiddetine maruz kaldığı ve bu nedenle emniyete giden babanın suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde dinlenen küçük kız, annesinin yaptıklarını anlattı. Bunun üzerine de baba Metin Çorlu'nun şikayeti üzerine anne Züleyha Ç'ye 'kasten yaralama' suçlamasıyla işlem yapıldı.

13 KEZ EMNİYETLİK OLMUŞLAR

Züleyha Ç.'nin 13 kez emniyetlik olduğu da ortaya çıktı. Anne Züleyha Ç.'nin 2011 yılında 'kötü muamele', 2013 yılında 'şiddet' nedeniyle, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında eşi Metin Çorlu'dan aynı yıl 6 kez şikayetçi olduğu, diğer yıllarda da 'hakaret', 'tehdit' gibi suçlarla ilgili ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

Bu arada, iddalarla ilgili görüş almak isteyen DHA muhabiri, anne Züleyha Ç.,'ye ulaşamadı.

BAKAN SELÇUK'TAN KÜÇÜK YAĞMUR AÇIKLAMASI

Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Bağcılar'da 10 yaşındaki Yağmur Çorlu'nun annesine verilmek üzere icra memurları tarafından babasından alındığı sırada ayrılmak istememesiyle ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilgili incelemenin tamamlandığını belirten bakan Selçuk, davaya bakanlık olarak müdahil olacaklarını söyledi. Selçuk'un açıklaması şöyle;

"29-30.08.2018 tarihinde, basın yayın organlarında çıkan ‘İcra Memurları Küçük Kızı Babasından Böyle Aldı‘ başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz konuyla ilgili olarak incelemelerini tamamlamışlardır. Gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde; "Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacaktır. Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararları ile desteklenmesi, özellikle Çocuk ve Ergen Psikiyatristi tarafından çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri ve Hukuk Hizmetleri Birimleri ile koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır. Ayrıca, ‘çocukların icra yoluyla teslimi’ konusunda, mevcut kanunun değişimi hususunda Adalet Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"