Dicle Nehri'ne giren 2 işçi kayboldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne serinlemek için giren işçiler Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24), akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Cizre ilçesi Kurtuluş köyü yakınlarında bulunan Dicle Nehri'nde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren ve yol yapım işinde çalışan işçilerden Hasan Çağlayan ve Yasin Zengin, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.