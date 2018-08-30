İmam namaz çıkışında kulak kopardı!

Van’ın Gürpınar ilçesinde köy imamı tartıştığı köylünün kulağını ısırarak kopardı, şikayete rağmen serbest bırakıldı.

İmamın ısırarak kulak koparma olayı Van’ın Gürpınar ilçesi Kuşdağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Vanhaberdar’da yer alan habere göre 20 yıldır köyde imam olarak görev yapan C.E., uzun süredir sorunlar yaşadığı 69 yaşındaki köylü M.T. ile cami çıkışı kavgaya tutuştu. Öğle namazının hemen ardından meydana gelen kavgada öfkesini kontrol edemeyen köy imamı, M.T.’nin kulağını kopararak yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan M.T. darp raporu ile imamdan şikayetçi oldu. Ancak gözaltına alınan köy imamı kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. İmam hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, 69 yaşındaki M.T.’nin Van Bölge Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.