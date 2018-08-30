TGB'den 30 Ağustos mesajı

Gençer yayınladığı mesajda “Türk Gençliği olarak söz veriyoruz! Askerimizle, polisimizle, 7’den 70’e bütün milletimizle el ele vererek bu mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Ata’mızın emanetine sahip çıkacağız!” dedi.

“ORDUMUZUN KARARLI MÜCADELESİ BİZE UMUT VERİYOR”

Mesajına “Zafer Bayramımızın 96. yılına çetin ve zorlu bir dönemde giriyoruz. Vatanımızın 96 yıl önce olduğu gibi bugün de emperyalist kuşatma altına alındığı, uluslararası ekonomik baskılarla sindirilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz.” cümleleriyle başlayan Gençer, “Şanlı ordumuzun PKK ve FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadelesi bizlere umut veriyor. Terör örgütleriyle savaşımız bizleri Amerikan emperyalizmiyle daha hiddetli bir mücadeleye sevk ediyor. Bu savaşın sonu 96 yıl önce olduğu gibi zaferdir. Türk Gençliği bu çarpışmadan zaferle çıkacak olan ordusunun en fazla bir adım gerisindedir.” sözlerini sarf etti.

Türk Gençliğinin umutlu ve kararlı olduğunu belirten Gençer, “Umudumuz ve kararlılığımız 96 yıl önce emperyalistlere diz çöktürmüş Mustafa Kemal Atatürk’ten ve şanlı tarihimizden gelmektedir.

Önümüzde duran en büyük görev bu mücadelede topyekün seferber olmaktır. Türk Gençliği olarak söz veriyoruz! Askerimizle, polisimizle, 7’den 70’e bütün milletimizle el ele vererek bu mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Ata’mızın emanetine sahip çıkacağız!” ifadelerini kullandı.