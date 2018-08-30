Bedelli askerlikte süre değişiyor mu?

Bedelli askerlikte celp sürecinin başlamasıyla yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Bedelli askerlerin gidecekleri yerlere göre yol izni de verileceği ve bu sürenin askerlik süresinden düşeceği öğrenildi.

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği haber geldi. Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

15 Eylül'de 12 bin asker kışlada olacak

Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.

Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.