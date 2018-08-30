Ankara Garı'nda 1 Eylül'de bir araya gelecekler

Emek örgütleri 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, 103 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Gar Katliamı'nın gerçekleştiği yerde bir araya gelecekler.

Sivil toplum kuruluşları ve emek örgütleri 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Türkiye’nin farklı yerlerinde çeşitli program düzenleyecekler. Ankara’daki etkinliğin adresi ise 10 Ekim 2015 tarihinde 103 kişinin yaşamını yitirdiği ’10 Ekim Katliam’nın gerçekleştiği Ankara Gar’ı önü olarak belirlendi.

Ankara Tabip Odası (ATO), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, KESK Şubeleri Platformu, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) Ankara Şubesi temsilcileri 1 Eylül’de katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04’de Ankara Garı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapacaklar.