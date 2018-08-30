Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı!

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde 2013 yılında Coşkun Parlak'ı öldürdükten sonra hüküm giyen Mehmet Hanifi Alparslan'ın eşi Çiğdem Alparslan, geçim sıkıntısı yaşayınca üç çocuğu ile birlikte kayınpederi Ebubekir ve kayınvalidesi Ayşe Alparslan'ın, Eşref Dincer Mahallesi Şeker Sokak'taki evine yerleşti. 4 Mayıs 2018 günü, kaldığı Bandırma Açık Cezaevi'nden 5 gün izin alıp Gemlik'e gelen Mehmet Hanifi Alparslan, anne ve babasıyla eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. Anne ve babası, gelinlerine zarar vereceği düşüncesiyle Alparslan'ı eve almadı. Geceyi sokakta geçiren Alparslan, tekrar eve gelip, anne ve babasından özür dileyip ellerini öptü.

5 Mayıs günü Mehmet Hanifi Alparslan, iddiaya göre bir başka yere taşınması için eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Mehmet Hanifi Alparslan, sigara içmek için terasa çıkan eşi Çiğdem Alparslan'ı ekmek bıçağı ile 19 yerinden yaraladı. Çiğdem Alparslan, yakınları tarafından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Hanifi Alparslan ise yakalanıp, tutuklandı.

OLAYDAN 2 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

Bursa Cumhuriyet Savcısı Celalettin Karanfil, Mehmet Hanifi Alparslan hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Soruşturma dosyasında olaydan iki ay önce 9 Mart 2018'de yine cezaevinden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alparslan ile Çiğdem Alparslan arasında şiddetli tartışa yaşandığı belirtildi. Bunun üzerine Çiğdem Alparslan'ın aile mahkemesine başvurduğu, mahkemenin de Mehmet Hanifi Alparslan'ın cezaevinden izinli çıktığı dönemlerde evden uzaklaştırılması yönünde karar verdiği belirtildi. Soruşturma dosyasında, "Mehmet Hanifi Alparslan, Mayıs ayında cezaevinden 5 gün izin alarak çıktı. O gün, kendi öz babası ve annesi tarafından eşine zarar verecek diye eve alınmayınca geceyi sokakta yatarak geçirdi. Bir gün sonra tekrar evlerine gelip bu kez babası ve annesinin elini öpüp özür diledi. Eve kabul edilen Alparslan, bir başka eve taşınmasını istediği eşinden olumsuz yanıt alınca sinirlendi. Alparslan, sigara içmek için evin terasına çıkan eşini ekmek bıçağı ile 19 yerinden yaralayarak öldürdü" ifadelerine yer verildi.

Savunmasında, eşi Çiğdem Alparslan'ın annesi ve babası ile kalmaması için tartıştığını, sözünü dinlemeyince de öldürdüğü söyleyen Mehmet Hanifi Alparslan hakkında, Bursa 1. Ağır Ceza mahkemesinde, 'Tasarlayarak Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Alparslan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.