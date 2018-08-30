Boğaziçi Köprüsü'nde intihar!

Sonrasında köprünün korkuluklarına koşan Candar, köprüden atlayarak intihar etti.

Ticari taksi sürücüsü, Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılan cenaze, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Boğaziçi Köprüsü'nde sabah saat 08.50 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Ticari taksi şoförü olduğu öğrenilen Penay C. isimli vatandaş, ticari aracını Boğaziçi Köprüsü üzerinde durdurdu. Sonrasında köprünün korkuluklarına koşan Candar, köprüden atlayarak intihar etti.

C.'nin atladığını gören köprüde görevli polis memurları durumu deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, kısa süre içerisinde intihar eden şahsı denizden alarak karaya çıkardı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından C.'nin cenazesi Yenibosna’da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polisin konuyla ilgili incelemesi devam ediyor.