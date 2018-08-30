Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a izin hakkı vermesiyle ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas’a dördüncü kere izin hakkı vermesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz.

Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır.

Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanması terörle mücadelede büyük zafiyet yaratmaktadır."