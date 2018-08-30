30 Ağustos 2018 09:55

TEM'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Sultanbeyli TEM otoyolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.
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Sultanbeyli TEM otoyolunda meydana gelen kazada içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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