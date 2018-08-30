Bedellide başvuru sayısı rekor kırdı

Bedelli askerlikten şu ana kadar yararlananların sayısı 405 bin'e ulaştı.

Bedelli askerlik için başvuru süreci devam ederken, bedelli için uygun şartları taşıyan ve ödemelerini yapıp, 15 Eylül'de birinci celp döneminde silah altına alınmayı bekleyen yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları e-devlet üzerinden açıklandı. Bedelli askerlikten şu ana kadar yararlananların sayısı 405 bin'e ulaştı. 26 günde başvuranlar, önceki 5 bedelli askerlikten yararlananların toplam sayısını aşarak rekor kırdı.

15 Eylül’de ilk celpten yararlanacakların silah altına alınacağı bedelli askerlik başvuruları 26 günde 405 bini aştı. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek.

Turhan Yılmaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısının 3 aylık başvuru süresinin daha ilk ayı dolmadan aşıldığını ortaya koydu.

1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişinin yararlandığı belirtilirken, halen başvuru süreci devam eden son uygulamaya gelen rekor başvuru, 400 bin tahmininin fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı. Kulislerde başvurulara ilişkin 600 bin tahmini dillendiriliyor.

21 günlük eğitim

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar.

1987’de 18 bin 433, 1992’de 35 bin 111, 1999’da 72 bin 290, 2011’de 69 bin 73 ve 2014’te de 203 bin 824 kişi askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmıştı.