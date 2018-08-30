FETÖ'nün yerini o tarikat mı alıyor?

FETÖ'den sonra film sektörünü Menzil tarikatı da propaganda aracı olarak kullanmaya başladı.

Cumhuriyet- AKP iktidarı ile yollarını ayırma sürecine kadar Gülen Cemaati propaganda yapmak amacıyla birçok film çekmişti. Darbe girişiminden sonra iktidar ile yolları ayrılan FETÖ 'nün yerini Menzilcilerin aldığı konuşulurken tarikata bağlı olduğu bilinen Beşir Derneği de film sektörüne el attı.

21 Eylül'de vizyona girmesi beklenen 'Bırakma Beni' isimli filmin yapımcılığını Menzil tarikatına bağlı olan Beşir Derneği üstlendi.

Söz konusu durum, Menzilcilerin de FETÖ ile aynı yolu izlediği yorumlarına neden oldu.

Bosna Hersek-Türkiye ortak yapımı olan ve Suriyeli yetimlerin hikayesinin işlendiği, Türkiye'de 21 Eylül'de vizyona girecek film, geçen yıl 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde gösterildi.

Filmin yönetmenliğini ise, Boşnak yönetmen Aida Begiç yaptı.

YÖNTEM AYNI

FETÖ tarafından 2012 yılında çekilen Selam isimli filmin çekimleri de Beni Bırakma filminde olduğu gibi Bosna'da yapılmıştı.

FETÖ'nün sinema filmlerinde genellikle hikâyeler üzerinden subliminal mesajlar veriliyordu.