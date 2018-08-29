Valilikten tepki çeken seyyar tuvaletle ilgili açıklama

Edirne Valisi Günay Özdemir, Atatürk Anıtı'nın arkasına Belediye tarafından konulan seyyar tuvaletlere ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgili kurum tarafından yapılan incelemede herhangi bir müracaatın bulunmadığı ve uygulamanın izinsiz olduğu tespit edildi" dedi.

Edirne Belediyesi, kent merkezinde resmi törenlerin yapıldığı meydandaki Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına içinde kadın, erkek, engelli tuvaleti ile anne-bebek kabini koydu. Henüz bağlantıları yapılmayan ve kapalı bulunan tuvalet kabininin Atatürk Anıtı arkasına konulması tartışmalara neden olurken, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, SİT bölgesi olduğu için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na 'Nereye koyalım?' diye görüş sorduklarını açıkladı.

Edirne Valisi Günay Özdemir ise seyyar tuvalet için belediyenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmadığını ve uygulamanın izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Özdemir, "Edirne Belediyesinin Atatürk Anıtı'na koyduğu seyyar tuvaletin kentte tartışmaya neden olmasının üzerine belediye tarafından yapılan açıklamada tuvaletlerin henüz faaliyete geçmediği, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat edildiği uygun bulunması halinde kullanıma açılacağı ifade edilmiştir. İlgili kurum tarafından yapılan incelemede herhangi bir müracaatın bulunmadığı ve uygulamanın izinsiz olduğu tespit edildi" dedi.

'ALTIN ÜÇGENDE' İNCELEME YAPILDI

Edirne'de Selimiye Camii, Üçşerefli Camii ile Eski Camii arasında kalan ve 'altın üçgen' denilen SİT alanı bölgesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Projesi olmayan, kötü görüntüye neden olan kabin, cam tasarım, tente, çay bahçelerinde izinsiz kapatılan alanlar tespit edildi. Kurul, izinsiz yapıların kaldırılması için çalışma başlattı.