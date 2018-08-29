THY'den National Geographic'e belgesel teklifi

Cebeci, "Silahların efendisi" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Büyük göç belgesel olacak" başlığıyla konuya dair şunları yazdı:

"THY, 29 Ekim'de açılacak İstanbul'un yeni havalimanına taşınmasının belgesel haline getirilmesi için National Geographic ile görüşmelere başladı. Olumlu sonuç alındığında, dünyanın en büyük göçlerinden bir olacak taşınma başından sonuna, gece-gündüz çekilecek.

Hikâye Atatürk Havalimanı'ndan başlayacak ve yan yana konulduğunda 300 kilometre uzunluğunda oluşacak 5 bin TIR'lık konvoy zaman zaman animasyonlarda anlatılacak.

"Binden fazla televizyon kanalında yıllarca gösterimde olacak"

10 bin yer hizmet aracı ve malzemesi ile biri 44 ton ağırlığında olan uçakların çekildiği push-back araçları filmde yer alacak.

7 fil ağırlığındaki bu cihazlar dışında havadan taşınma, uçakların Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp sefer dönüşü yeni havalimanına inişleri ilginç görüntülerle anlatılacak.

Anlaşma sağlandığında binden fazla televizyon kanalında yıllarca gösterimde olacak."