29 Ağustos 2018
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
ANA SAYFA
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Diğer
Yaşam
Sağlık
Cinsellik
Bilim Teknoloji
Yurttan Haberler
İstanbul
Gezi - Mekan
Yazarlar
Gazete Manşetleri
29 Ağustos 2018 17:07
KPSS lisans sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı.
+
A
-
Paylaş
Tweetle
Sonuçlara "
https://sonuc.osym.gov.tr
" adresinden ulaşılabiliyor.
Ayrıntılar geliyor...
Tweetle
Çok Okunanlar
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim hakkında karar
Adnan Oktar'a kötü haber: O isim tutuklandı
Boykot ve zamlar iPhone satışlarını nasıl etkiledi?
Bakan, 'önlem alacağız' demişti ama...
Şarbon skandalı: 'Endişeye gerek yok' dediler ama...
Çiftlikbank'tan sonra şimdi de Bahisbank
Tepki çeken Ömer Halisdemir reklamı
Ünlülerin diyetisyenine mahkemeden kötü haber
Şehit askerin baba ocağına ateş düştü
Atatürkçüler 30 Ağustos’ta sokakta
Güncel
İnsanlığın bittiği an
KPSS lisans sonuçları açıklandı
Taksiciden turist çifte dayak!
O uçak 'millet kıraathanesi' olacak
THY rekor tazminat ödeyecek
Röntgen odasındaki vahşi cinayette inanılmaz detay
Ömer Halisdemir'li reklama açıklama
YDS sınava giriş belgeleri açıklandı
Herkes düğün arabası sandı gerçek çok farklı çıktı
İstanbul'da polis minibüsü devrildi!
@gercekgundem kullanıcısından Tweetler
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Hakkımızda
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
Sitemiz
Doğan Haber Ajansı
ve
Anka Haber Ajansı
üyesidir.