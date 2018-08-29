29 Ağustos 2018 17:07

KPSS lisans sonuçları açıklandı

KPSS lisans sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı.
+ A -

Paylaş

Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Çok Okunanlar

Güncel