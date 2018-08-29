THY rekor tazminat ödeyecek

Türk Hava Yolları (THY), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevine son verdiği Bölgesel Uçuşlar Başkanı İbrahim Doğan’a 700 bin TL tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Airporthaber’de yer alan habere göre; Türk Hava Yolları’nda 2012-2016 yılları arasında Bölgesel Uçuşlar Başkanı olarak görev yapan İbrahim Doğan, THY aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı. İki yıldır süren dava sonunda mahkeme THY’yi rekor miktarda tazminat ödemeye mahkûm etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ‘FETÖ’ üyelerinin şirketten tasfiye edilmesi sırasında aynı listeye konularak işine son verilen Doğan’ın, hukuk savaşı iki yıl sürdü.

Bakırköy İş Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda İbrahim Doğan, 700 bin TL tazminat hakkı kazandı.