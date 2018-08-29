29 Ağustos 2018 12:30

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim hakkında karar

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim hakkında karar
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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