115 hamile çocuk skandalında yeni gelişme

Nergiz, 50 bin liralık tazminat talep etti.

115 çocuğun hamile olduğu skandalını ortaya çıkaran Sosyal Hizmetler Uzmanı İclal Nergiz, hamile çocukları ilgili birimlere bildirmemekten dolayı yargılanan başhekim yardımcısı Akif A. hakkında 50 bin liralık manevi tazminat talepli mobbing davası açtı.

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 hamile çocuğun polise bildirilmemesi kapsamında Küçükçekmece 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede “Nergiz, Hamile çocuklar hakkında hiçbir işlem yapılmadığını tespit etti. Çocukların durumunu sordu, ertesi gün de kendisi Sefaköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne sürüldü” denildi.