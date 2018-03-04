'Abdülhamid'i yediler, Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Abdülhamid'i yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Sultan Abdülhamid'in o günün şartlarında emperyalizmin tekerine çomak sokuşu bugünün dünyasında Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışını akla getirmektedir. Adülhamid'i anlamak demek Türkiye'nin son 15 yılını, Ak Parti iktidarını, Recep Tayyip Erdoğan yıllarını anlamak demektir. Kudüs'ün düşmesi için Abdülhamit hanın gitmesi gerekirdi. Müslümanların birliğini kaybetmesi için 'Kızıl Sultan' jargonuna ihtiyaç vardı. Müslüman ülkelerin sömürgeleştirilmesi için onu kendi çocuklarının yemesi gerekirdi. Bir büyük tarihin, dönemin tarihçiler tarafından 'Pax Ottomana' denilen barış düzeninin çözülmesi için Abdülhamid Han'ın uzaklaştırılması yeterliydi, yetti de. Ancak Abdülhamid Han'ı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz" diye konuştu.