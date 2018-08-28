Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 1 kilo sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün durmadığı otomobil, kovalamayla yakalandı. Yapılan aramada 1 kilo sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki M.S.A., D.A., A.T. ve V.B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.B.A. ve A.T. tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.