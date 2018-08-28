Üsküdar sahilinde ceset bulundu

Olay yerine gelen polisler, üzerinde kimlik bulunmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset incelemenin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.