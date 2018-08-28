Olay yerine gelen polisler, üzerinde kimlik bulunmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset incelemenin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
28 Ağustos 2018 22:43
Üsküdar sahilinde ceset bulundu
Üsküdar Kuleli Sahili'nde ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre, balıkçılar sahilde bir ceset görünce durumu hemen, polise haber verdi.
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