Valilik, milletvekilini Twitter'da engelledi

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Tunceli Valiliği'nin resmi Twitter hesabının kendisini engellediğini duyurdu.

Duruma tepki gösteren Başaran, "Bunlarda ne devlet ciddiyeti ne de yönetme kabiliyeti kalmış. Valilik, bir milletvekilini sosyal medyada engeller mi? Sosyal medya trolüyseniz kalkın o koltuklardan, o ilin idari amiri iseniz yangınları söndürün, milletvekillerimizin bölgeye girişine engel olmayın" diye yazdı.