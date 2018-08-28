Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde oturan 4 çocuk babası Mehmet Aydar, arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Piknikte, adı öğrenilemeyen arkadaşlarından biri tabancasıyla oynarken Aydar'ı vurdu. Ağır yaralanan ve Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aydar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
28 Ağustos 2018 22:06
Piknikte talihsiz olay! 4 çocuk babası...
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Mehmet Aydar (40), iddiaya göre, piknik sırasında arkadaşının oynadığı tabancadan çıkan kurşun ile yaşamını yitirdi.
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