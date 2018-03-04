Minik Kuzey Efe’nin ölümüyle ilgili babasından şok itiraf!

Edremit ilçesi kırsal Kadıköy Mahallesi'nde oturan Melis (25) ile Hüseyin Ersezgin (26) çiftinin oğulları Kuzey Efe, 6 Şubat akşamı nefes almadığı gerekçesiyle babası tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü.

DHA'nın haberine göre, baba Ersezgin, hastane görevlilerine, araba ile gezdirdiği sırada oğlunun fenalaştığını söyledi. Hastaneye getirildiğinde Kuzey Efe'nin yaşamını yitirdiğinin saptandığı olayla ilgili savcının talimatı üzerine cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ​14 GÜN SONRA İTİRAF ETTİ

Edremit’te, toptancıda çalışan baba Hüseyin Ersezgin'in, 20 Şubat günü, İlçe Jandarma Karakolu'na giderek, arabayla gezdirdiği sırada eliyle ağzını kapadığı oğlu Kuzey Efe’yi boğarak, öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Jandarma, itiraf üzerine durumu savcılığa bildirdi. Savcının talimatıyla gözaltına alınan baba Ersezgin, Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Hüseyin Ersezgin, mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi. Eşinin itirafı üzerine Melis Ersezgin de Hüseyin Ersezgin’den boşanmak için dava açtı.

Hüseyin Ersezgin’in babası Tuncay Ersezgin de oğlunun, Kuzey Efe’nin ölümü sonrası bunalıma girdiğini ve kendisini suçlu hissettiğini söyledi. Tuncay Ersezgin, “Oğlum, çocuğunu kaybetti. Bunalıma girdi. Dedikodularla bizi de kötü duruma düşürmeye çalışıyorlar. Otopsi raporu geldiğinde her şey ortaya çıkacak. O zaman ben de gerekli açıklamaları yapacağım” dedi.

Kuzey Efe'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu bekleniyor.