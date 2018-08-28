Şehit Halisdemir’i reklamlarında kullandılar

Odatv- Afişlerinde 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminde, darbeci askerler tarafından vurularak şehit edilen Ömer Halisdemir’in fotoğrafını kullanması büyük tepki çekti.

Eğitim kurumunun afişinde, “Herkes mezun olabilir sen kahraman ol” ifadeleri kullanılıyordu. Söz konusu afişler aslında dünyanın önde gelen bilim insanları, şairleri ve liderleri ile ilgili hazırlanmıştı. Bu isimler arasında Ömer Halisdemir’in yanı sıra “Herkes mezun olabilir sen lider ol” sloganıyla Atatürk, “Herkes mezun olabilir sen şampiyon ol” sloganıyla Muhammed Ali de yer alıyor.

Ancak Ömer Halisdemir afişine gelen tepkilerin ardından eğitim kurumu bu afişi sosyal medya hesaplarından kaldırsa da kurumun Instagram hesabının hikayesinde bu afiş halen duruyor.

İşte o afiş ve diğerleri: