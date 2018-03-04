Çerkes Cengiz serbest bırakıldı

Evinde beslediği yaban hayvanlarıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini ‘Çerkes Cengiz’ olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu’nu gözaltına aldı. Beykoz’daki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şıklaroğlu, Beykoz Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Şıklaroğlu, Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

EVDE 14 AV TÜFEĞİ 1 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

DHA'nın haberine göre Şıklaroğlu, sosyal medya hesabından evinde beslediği aralarında aslan, yılan, timsahın da olduğu bazı hayvanların fotoğraflarını çekip paylaşıyordu. Baskın sonrası Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de eve gelip hayvanlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Şıklaroğlu ile bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

HAYVANAT BAHÇESİ AÇMA BELGESİ

Yapılan incelemelerde Şıklaroğlu’nun hayvanat bahçesi açma belgesi olduğu anlaşıldı. Hayvanlarla ilgili gerekli izinlerin alındığını tespit eden polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadan ayrıldı. Evin çevresinde bulunan bir köpek ile yavru aslan ve bazı hayvanlar kameralar tarafından görüntülendi.

Adliyeye sevk edilen Şıklaroğlu, çıkışta “Ben örgüte silah yardımı yapmadım. Hiçbir suçum yok. Kardeşlerim hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim” diye bağırdı.

Şıklaroğlu hayvanat bahçesiyle ilgili bir soruya ise “Her şey yasal” yanıtını verdi.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şıklaroğlu savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şıklaroğlu, haftada bir gün polis merkezine giderek imza atacak.

100 ARAÇLIK KONVOYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Şıklaroğlu daha önce kamuoyunda 100 araçlık konvoyla 'cezaevine gidiyorum' diye şov yapması ve piton yılanlı fotoğrafları ile gündeme gelmişti