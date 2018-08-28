Bebek bezinden çıkanlar şoke etti

DHA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyon ve baskınların ilk ayağında 5 kişiyi, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak'tan gözaltına aldı. Bu kişilerin sorgulanmasıyla uyuşturucu maddeleri temin ettikleri kişilerin kimliklerini belirleyen narkotik ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. F.K., F.Ö. ve Y.A. da gözaltına alındı.

Bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, bebek bezlerinin arasına gizlenmiş 165 gram metamfetamin, 30 gram kokakin, bir miktar da sentetik kannobinoid ve esrar ele geçirildi.

Operasyonun ilk ayağında yakalanan 5 kişi hakkında 'uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak'tan işlem yapıldı. F.K., F.Ö. ve Y.A. ise sorgularının ardından, uyuşturucu ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi.