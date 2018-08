Vali engelledi: HDP'liler oturma eyleminde

Remzi BUDANCİR/ARTI GERÇEK- Dersim'de askeri operasyonlar nedeni ile başlayan yangınlar yaklaşık 20 gündür devam ediyor. Müdahale edilmeyen yangın ise giderek büyüyor. Günlerdir devam eden yangına müdahale edilmemesi üzerine HDP’den 11 kişilik bir heyet Dersim’e gitti. Heyette HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Dersim Milletvekili Alican Önlü ile milletvekilleri Mahmut Toğrul, Erkan Baş, Meral Danış Beştaş, Erdal Aydemir, Murat Çepni, Mehmet Tiryaki, Dilşat Canbaz ve Kemal Bülbül bulunuyor. Kentte bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden heyet yangın bölgesine gidecekti.

VALİ HDP’Lİ HEYETİ “HUZUR BOZAN” DİYE NİTELENDİRDİ

Heyetin kent merkezinde temasları sürerken Tunceli Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. “Tunceli'nin Huzurunu Bozmak İsteyenlere Müsaade Edilmeyecektir” başlığı ile valiliğin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, devletin kente yatırımlar yaptığı belirtildi. Devlet ile vatandaş arasında sağlanan sıcak diyaloğun bazı çevreleri rahatsız ettiği iddia edildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bu durumdan rahatsız olan bazı art niyetli çevrelerce örtü altı yangınlar bahane edilerek esasen terörle mücadelemiz sekteye uğratılmak istenmekte, gerçek olmayan paylaşım ve haberlerle vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı istismar edilmektedir. Örtü altı yangınlarına yangın söndürme uçakları da dahil olmak üzere her türlü imkanlarımız seferber edilmiştir. Şehrimizin sahip olduğu bu huzurlu ortamı şu an kontrol altına aldığımız örtü altı yangınlarını bahane ederek bozmak, vatandaşlarımızın duyarlılıklarını istismar etmek ve terörle mücadelemizi sekteye uğratmak isteyen hiçbir kişiye, gruba ve oluşuma müsaade edilmeyecek ve gerekli her türlü kanuni işlem yapılacaktır.”

BİLGEN’DEN VALİ'YE CEVAP

Açıklamanın yapıldığı sıralarda kentte incelemelerde bulunan heyet yangın alanına hareket etmeden önce Seyit Rıza Meydan’ında basın açıklaması yaptı. Heyet adına konuşan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, valiliğin açıklamasına sert tepki gösterdi. Halkın seçmiş olduğu milletvekilleri olarak, halka karşı sorumluluklarının gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Bilgen, “Biz daha çalışmaya başlamadan, niyet okuması gibi bir tavır almak valilerin ne yetkisindedir ne de haddinedir. Eğer siyaset yapmak istiyorsa, bizim siyaset tarzımızdan bir rahatsızlığı varsa tercihini siyasetten yana yapabilir” dedi.

“VALİ AHKAM KESECEĞİNE, ÖNCE YANGINI KABUL ETSİN”

Anayasa’nın kendilerine verdiği halkın değerlerini, kültürünü ve ormanlarını savunma görevi için Dersim’de olduklarını belirten Bilgen, “Bu şehirde yangın olduğunu valilik daha sitesine koyamıyor. Bizim şehrin huzurunu kaçırmak için burada olduğumuza dair ahkam kesmeden önce sitesinde Türkiye tarihinin en büyük yangınlardan birisinin olduğunu kabul etsin. Biz daha ziyaretimize yeni başlamışız, şehrin içinden daha yeni gelmişiz. Yangın olan yere gidip incelemede bulunacağız. Bunu huzur kaçırma diye tarif etmek fiilen bir çalışmayı engelleme suçudur. Bunu kendisine hatırlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

POLİS HDP HEYETİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERMEDİ

Yapılan basın açıklamasının ardından heyet yangının devam ettiği bölgeye doğru harekete geçti. Kentin çıkışında yolu kapatan polis HDP’li heyetin yangın yerine gitmesini engelledi. HDP milletvekilleri engellemenin suç olduğunu söyleyerek, engellemenin yasalara aykırı olduğunu söyledi. Polis ise valilik açıklamasını gerekçe göstererek, geçişlere izin vermeyeceğini söyledi. HDP heyeti polisin engellemesi üzerine alanda oturma eylemi yaptı. Heyetin eylemi sürüyor.