Bayram tatilinde en çok ölümlü kaza o 3 ilde oldu

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bayram tatili süresince Ardahan ilinde ölümlü ve yaralanmalı kaza olmazken, en çok ölümlü kaza Konya, Antalya ve İzmir illerinde meydana geldi.

HIZ KURALLARINA UYMAMA, "YAŞAMLARA MAL OLDU"

Bu Kurban Bayramında alınan tüm tedbirlere rağmen 106 ölümlü kazada 137 can kaybı yaşandı. Ölümlü kazaların yüzde 52’si sürücülerin “hız kurallarına uymaması" nedeniyle oldu. Kazalarda hayatını kaybeden 31 sürücüden 25’inin (%80) emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi.

GEÇEN SENE YÜZDE 14 OLAN MOTOSİKLET KAZA ORANI BU YIL YÜZDE 2'YE DÜŞTÜ

Kaza oluş türleri incelendiğinde ise; 47 kaza tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 30 kaza yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 21 kaza yayaya çarpma, 8 kaza ise araçtan düşme, duran araca çarpma, yan yana çarpışma şeklinde meydana geldi. Yaya kazaları, toplam ölümlü kazaların yüzde 20’sini oluştururken, 2017 yılı Kurban Bayramında yüzde 14 olan motosiklet kaza oranı ise bu bayram yüzde 2’ye düştü.

KAZALARIN YÜZDE 69'U YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

Bayram tatili süresince D1 ve D2 yetki belgeli hiçbir otobüs ölümlü kazaya karışmadı. Ardahan ilinde ölümlü ve yaralanmalı kaza olmazken, en çok ölümlü kaza Konya, Antalya ve İzmir illerinde meydana geldi. Ölümlü kazaların yüzde 31’i yerleşim yeri içinde, yüzde 69’u yerleşim yeri dışında meydana geldi. Ölümlü kazaların yüzde 48’i gündüz, yüzde 48’i gece, yüzde 4’ü ise alacakaranlıkta oldu. Alınan tedbirlerle 17 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece 1 ölümlü kaza (Yalova) meydana geldi.