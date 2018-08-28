KPSS önlisans başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında, 2018 KPSS önlisans düzeyi, 4 Kasım'da uygulanacak.Sınava başvuru işlemleri, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Açıklamada, sınava başvuracak adayların, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.