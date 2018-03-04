Eskişehirliler termik santral yapımını protesto etti

Havası en temiz 6 kent arasında yer alan, dünya Lületaşı rezervlerinin yüzde 80’ini topraklarında bulunduran ve kilometrelerce verimli tarım arazilerine sahip Eskişehir’in Alpu Ovası’na kurulması planlanan kömürlü termik santrale karşı dün (3 Mart) binlerce yurttaş bir araya geldi. Demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri öncülüğünde kömürlü termik santrale hayır yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.

Evrensel’in haberine göre, yürüyüş ve basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Milletvekilleri Ali Akyıldız, Okan Gaytancıoğlu, Ali Şeker, Mehmet Tüm, Hüseyin Yıldız, Ahmet Akın, Orhan Sarıbal, Mahmut Tanal, Kadim Durmaz, Utku Çakırözer, CHP PM üyeleri; Gülizar Biçer Karaca, Ali Özgün, Sevda Erden Kılınç, Gamze Tacıer, Gül Çiftçi, Fatma Güner, Ayça Taşkent, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Pınar Uzun, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti başkanları ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

İnönü Caddesi girişinde bir araya gelen kitle, basın açıklamasının yapılacağı İstasyon Caddesi Girişine kadar yürümek istedi. Bunun üzerine sloganlar atan gruba Çevik kuvvet ekipleri bariyer kurarak engel olmak istedi. Kitle, bariyeri aşarak yürüyüşü sürdürdü.

İsmet İnönü Caddesi’nin sonuna gelen grup attıkları sloganlarla “Termik santrale hayır” dedi. Daha sonra siyasi parti başkanları, belediye başkanları ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca birer konuşma yaptı.

“Parti meselesi değil, ben AKP’liyim”

Burada binlerce yurttaş adına Alpu Ovası’nda yer alan Gündüzler Köyü sakinlerinden Fehime Babadağ konuştu. Babadağ, termik santralin inşa edilmesi durumunda tarım ve hayvancılık yapamayacaklarını, köylerini terk etmek zorunda kalacaklarını ve aksi takdirde sağlıklarını yitireceklerini söyledi.

Kendilerini ayakta tutan şeyin verimli toprakları olduğunu dile getiren Babadağ, “Topraklarımıza kurulacak santrala karşı durmak bir partiye karşı durmak değildir. Yok olmamıza karşı durmaktır. Ben AKP’liyim. Ama karşıyım. Santral yapılan diğer kentler büyük zararlar gördü. Aynı zararları bizim de görmememiz gerekiyor. Bize, çocuklarımıza, torunlarımıza yazık değil mi? Asla ama asla santrala izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Termik santralin kurulmasına izin vermeyeceğiz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yaptığı konuşmada kömürlü termik santralin kurulmasına izin vermeyeceklerini belirterek şöyle devam etti:

Siyaset için değil, burada çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için varız. Hangi siyasi düşüncede olursa olsun hep birlikte, tüm siyasi partilerimizle, demokratik kitle örgütlerimizle, odalarımızla Eskişehir’den sesleniyoruz. Rantı bırakın, yandaş kayırmayı bırakın. Artık bu ülkenin yerli ekonomiye, yerli tarımına, yerli üretimine destek olun. Alpu ovasını, Eskişehirlileri rahat bırakın. Onlar üretsinler ki sen buğdayı dışarıdan ithal etme, samanı getirme. Buğdayı, nohudu, fasulyeyi dışarıdan getirme. Bizim kaynaklarımız bize yetecek. Siyaset değil gelecek için, aydınlık bir Türkiye için, yaşanabilir bir Türkiye için önce insan diyerek sizlerle birlikteyiz. Başarabiliriz. Sinop halkı direndi ve başardı. Eskişehirliler, siyasi partiniz, düşünceniz ne olursa olsun bu termik santral hepinizin geleceğini karartacak. Eskişehir bizim için, ülkemiz için gerçekten bir öncü olacak. Eskişehir halkı direnecek. Termik santrale direnecek. Her şeye rağmen direnecek, bu termik santrali kurdurtmayacağız. Bu termik santrale izin vermeyeceğiz. Geri adım atacaklar ve tüm Türkiye’de direnişin öncüsü Eskişehir olacak. Umut olacaksınız, umudumuz olacaksınız.