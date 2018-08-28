İlk zam o üniversiteye geldi: Yemekhane ve yurt ücretleri...

Sol'da yer alan habere göre Boğaziçi Üniversitesi yemekhane ve yurt ücretlerini açıkladı. Habere göre yurt ve yemekhane ücretlerinde yüzde 50'ye ulaşan zamlar yapıldı.

Öğrenciler ise zam kararına tepki göstererek, "krizin faturasını biz ödemek zorunda değiliz, sorumluları ödesin" diyor.

Öğrencilerin burs almak için başvurduğu okulun burs ofisi, ilk defa tekrar değerlendirilmek üzere kendi bursiyerlerinden burs belgelerini talep etti. Bu uygulamanın sonucunda burs alan öğrencilerin sayısında kesintiye gidilebileceği tahmini yapılıyor.

Habere göre hükümetin, 'tasarruf tedbirleri' gereği ödeneklerde kesintiye gidileceğini açıklamasıyla krizin faturasını eğitim alan öğrenciler de ödeyecek. Boğaziçi'nde yapılan zamların diğer üniversiterde de yapılabileceği ifade ediliyor.

Haberde bazı öğrencilerin zamlara verdiği tepkilere de yer veriliyor: