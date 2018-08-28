Sabah gazetesinden Derya Köroğlu'na yanıt

"Yılların sanatçısı, bu tutumuyla hem kendini bitirdi, hem de gazeteciliğe ayıp etti” denilen cevap metninde, Derya Köroğlu'nun CHP'ye yönelttiği eleştirilere de yer verildi. Söz konusu ifadeler, röportaj metnine konmamıştı.

Dün Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Derya Köroğlu'nun "Yeni Türkü, sol dünya görüşü içerisinden çıkmıştır ama ulusal değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak açısından aynı zamanda 'muhafazakar' sayılırız" sözleri dikkat çekti.

Röportajın yayımlanmasının ardından sosyal medyada eleştirilen Derya Köroğlu, "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiç bir değişiklik yok" açıklamasında bulundu.

Derya Köroğlu: O sözlere inanmayın

BİRİNCİ SAYFADAN YANIT

Sabah, bugün Köroğlu'na birinci sayfadan yanıt verdi. Söz konusu metinde "Tuba Kalçık sordu, Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu içtenlikle soruları yanıtladı. O ne istediyse röportaja o cümleler kondu. Sosyal medyada linç timi devreye girince Köroğlu birden çark edip Günaydın'a söylediklerini inkar yolunu seçti. Yılların sanatçısı, bu tutumuyla hem kendini bitirdi, hem de gazeteciliğe ayıp etti" dendi.

Gazetenin internet sitesinde, Köroğlu'nun röportajına ilişkin yayımlanan videoda ise tartışılan bölümler yerine röportajda yer verilmeyen "CHP eleştirileri" olması dikkat çekti.

CHP sorusuna yanıt: Çok yazık...

Röportajın bu kısmında Sabah muhabiri “Atatürk’ün partisinin içinde bulunduğu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye soruyor.

Köroğlu’nun cevabı ise şöyle:

"Çok yazık. CHP’ye sitemimiz çok büyük. Atatürk’ün partisi filan değiller artık. Maalesef. Revize etmek bile az kalır. Topyekûn… Her şeyin laftan çıkıp gerçeklere bürünmesi lazım. Atatürk’ün dediklerini yaparak ancak Atatürkçü olunur…"