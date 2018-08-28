Fatih Altaylı da menemen tartışmasına katıldı

Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

MELEMEN

Yıllardır tartıştığımız bir şeyi Vedat Milor sordu sonunda:

Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?

Vedat Milor ağabeyim, memleketimizin tek gerçek yemek yazarıdır bana göre.

Tuğrul Şavkay’ın erken ölümünden sonra tek gurmemiz Vedat Milor...

Her ikisi de Mektebi Sultani’den ağabeylerim.

Soğanlı mı soğansız mı sorusundan evvel sorulması gereken bir sual daha var aslında:

Menemen mi, melemen mi?

Her şeyi bilen Murat Bardakçı bile bu konuda tam bir fikir sahibi olamamış.

Kimi kaynaklarda melemen, kimisinde menemen.

Bunu yıllar önce suyun öteki tarafından gelen anneanneme sormuştum.

“Melemen” demişti.

Yediğim en güzel “melemen”ler onundu ve soğansız yapardı.

Hala tadı damağımdadır.

Kimbilir belki o zamanlar domatesler lezzetliydi.

Ne adı kesin, ne de tarifi kesin bir ulusal yemek.

Galiba en iyisi soğanlı olanına “menemen”, soğansız olanına ise “melemen” demek.

KLASİK TARİF

Bizim evde en çok yapılan yemektir muhtemelen melemen.

Kızım da pek sever.

Gece yarısı beni yataktan kaldırır, “Fadik bir melemen yapsan da yesem” diye.

Gece yemediyse sabah mutlaka ister.

Bizim melemene asla soğan koymayız.

Küçük bir sahana zeytinyağını koyarım.

Sonra bir diş sarımsağı soyup, bıçakla ezer ısanan yağın içine atarım.

Sarımsak kızarınca yağdan çıkarır ve önceden ince ince doğradığım yeşil biberleri yağa boca ederim.

İki çeşit biber kullanırım. Biraz kıl biber dedikleri ince biberlerden, biraz da daha iri ve etli olan yeşil biberlerden.

Biberler kızarmaya başlayınca kaşığın ucuyla az biraz biber salçası eklerim.

Biberler çok yumuşamadan üzerine ince doğranmış yarım domates ve bir kaşık da yazdan hazırlayıp kavanozlara doldurduğum domates püresini eklerim.

Şöyle bir çevirdikten sonra üzerine iki yumurta.

Yumurtalar önceden çırpılmayacak. Domates ve biberlerle birlikte çevrilerek 45 saniyede pişirilecek.

Sonra da üzerine az pul biber.

NEOKLASİK TARİF

Aslında çok da farklı bir şey değil.

Yumurtaların kırılma aşamasına kadar her şey aynı.

Ancak yumurta domates ve bibirlerin içine kırılmayacak.

Ayrı bir kapta su kaynatılacak.

Yumurtalar kaynar suyun içine, çılbır yapar gibi kırılacak.

1 dakika sonra süzgeçle alınacak ve kavrulmuş domates biberlerin üzerine koyulacak.