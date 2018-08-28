Bayram günü parkta oynayan çocuklara kim ateş etti

Pendik’te bayramın ilk gününde parkta oynayan çocuklar önce “Gürültü yapmayın, başka yerde oynayın” diye bir bağırış duydu.

Oyuna devam eden çocuklar bir anda sitede yankılanan tabanca sesiyle irkildi. Korku içinde kaçışan çocuklardan 7 yaşındaki Hira Nur acıyan sırtına dokunduğunda eline kan bulaştı. Kimin ateş ettiği ise bilinmiyor.

Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan Pen Park sitesinde yaşanan olayda kızını kan içinde gören anne Serenay Demircan, küçük kızını komşularıyla birlikte Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Çekilen röntgende bir cismin sırtından girip kemiği delerek küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, iç kanama olabilir diye 12 saat müşahede altında tutuldu. Hayati tehlikesi bulunmadığı anlaşılan Hira Nur, sırtındaki cisimin daha sonra çıkarılacağı belirtilerek taburcu edildi.

Olayın ardından görgü tanığı çocukların ifadeleri üzerine yandaki binda oturan B.B. gözaltına alındı. Askerden yeni geldiği bildirilen B.B. götürüldüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde o saatte evinde uyuduğunu söyledi. B.B., küçük kızın hayati tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, küçük kızın sırtına saplanan cismin yorgun mermi olabileceğini açıkladı.