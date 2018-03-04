Ankara'da 8 Mart eylemi

Polis ekipleri Ankara'da 8 Mart nedeniyle bir araya gelen kadınların eylemini dağıttı. Çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Ankara Kadın Platformu, 8 Mart’ı ‘Dayanışmayla Güçleniyoruz Hayatı Örgütlüyoruz’ sloganıyla Çankaya Belediyesi önünde toplanarak yürümek istedi.Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, yağmurlu havaya rağmen çok sayıda kadın eylemin başlangıç saati olan 15.00’e doğru belediye binası önünde toplanmaya başladı.

Polis toplanan kadınlara “Burada toplanamazsınız, herhangi bir eylem olmayacak” diyerek müdahalede bulundu. Kadınlara gaz sıkılırken, 18 kadın gözaltına alındı.

Ankara Valiliği’nin OHAL gerekçesiyle aldığı karar nedeniyle eyleme izin verilmeyeceğini belirten polis kadınlara biber gazıyla müdahale etti.

Polis ekipleri Belediye önünde ve ara sokaklarda çok sayıda kadını yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kadınlardan bazılarının isimleri şöyle: Derya Kayacan, İrem Sezer , Zehra Güveren, Burcugül Çubuk, Fulya Demir, Selma Tokaç, Fatma Koçyiğit, Nebiye Merttürk, Necla Vuranok, Can Özen.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ankara'daki 8 Mart eyleminde darp edilerek gözaltına alınan 18 kadın, Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesilerek serbest bırakıldı

FOTOĞRAFLAR:TAMER ARDA ERŞİN