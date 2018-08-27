27 Ağustos 2018 23:29

Feribotta kamyon devrildi!

Feribotta kamyon devrildi!
Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyon seyir sırasında devrildi. Feribot, Yenikapı'ya iskelesine yanaştı.
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