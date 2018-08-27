Konya'daki yangına ilişkin yeni gelişme

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Mar-San Sanayi Sitesinde çıkan ve 7 saatte söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan güvenlik görevlisi tutuklandı.

Konya'da bir sanayi sitesinde çıkan ve 8 iş yerine sıçrayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan güvenlik görevlisi tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'nde bulunan Mar-San Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında aynı sanayi sitesinde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Adem B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Adem B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kurban Bayramı'nın 4. günü merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 7 iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüş, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.