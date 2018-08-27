Öğrencilerin tercih isyanı!

ÖSYM tarafından 7 Ağustos’ta başlayan başvurular 14 Ağustos 2018 tarihinde sona ererken YKS tercih sonuçları, ne zaman açıklanacak sorusu gündemini koruyor. Üniversite üzerinden 24 tercih hakkına sahip olan üniversite adayları başvurularını sona erdirdikten sonra gözler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sonuç sayfasına çevrildi.

Öte yandan YKS sınavına girip üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin Twitter'da açtığı #tercihimiaçıkla hashtag'i tt oldu.

YKS sonuçları, ÖSYM’nin sonuç sayfasında 31 Temmuz tarihinde açıklandıktan 14 gün sonra başvurular başladı, 14 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi.

Başvuruların ardından 13 gün geçerken, kurum tarafından merak edilen tercih başvuru sonuçları, ne zaman hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor.

NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri üzerine kurumdan resmi açıklama yapılmadı. Sınav sonuçları için ÖSYM resmi açıklamada bulunurken, tercihler üzerinden resmi açıklama yapmıyor. Geçen seneler üzerinden tercihlere dair sonuçlar başvuruların ardından 15 gün sonra açıklanıyor. Tercih sonuçları 29 Ağustos – 1 Eylül 2018 tarihlerinde açıklanması bekleniliyor.