Afrin Harekatı'nda 4 köy daha teröristlerden temizlendi

Afrin Harekatı'nda 44. güne girildi. Raco'da kontrolün sağlandığı harekatta TSK ve ÖSO'nun Afrin'e ilerleyişi sürüyor. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612.

Harekatta Raco dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandı. Bugün, sabah saatlerinde Hacı Halil köyü ve Şeyh Hadid beldeleri, ardından Bafliun, Halilo, Soğulcak ve Aranda köyleri de teröristlerden temizlendi

Afrin Harekatı'ndan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 44. güne girildi. TSK ve ÖSO, Raco'da kontrolü sağladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI

TSK'dan yapılan son açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı'nda Raco beldesi dâhil 7 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2612 olduğu belirtildi.

6 BÖLGE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Hacı Halil köyü ile Şeyh Hadid beldesini teröristlerden temizledi. Ayrıca, Afrin'in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO birlikleri, dün Racu belde merkezini teröristlerden temizlemişti.