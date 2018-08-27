Bedelli askerlik yapacakların merakla beklediği haber!

Bedelli askerlikte süreç devam ediyor. Şu ana kadar başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu.

Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek.

Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları Salı günü (yarın) itibarıyla e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Bedelli askerlikten ilk faydalanacaklar belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ilk üç döneme ait celp planlamasını bir süre önce tamamladı.

Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, üç aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak.

12 BİN BEDELLİ ASKER 15 EYLÜL'DE KIŞLADA OLACAK

Yaklaşık 12 bin kişi ilk celp döneminde, yani 15 Eylül'de kışlada olacak. 12 bin kişinin isimleri ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Silah altına alınacakların birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları duyurulacak.

Adayların başvuruya ilişkin tüm işlemlerini yoklama tarihlerine kadar tamamlamaları gerekiyor. İşlemlerini bu tarihlere kadar tamamlamayanlar hakkını kaybedecek.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN TARİH 6 EKİM

İkinci dönem temel askerlik eğitimi 6 Ekim, üçüncü dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde belli olacak.

Bedelli askerlik başvurusunu henüz tamamlamayanlar için celp planlaması ayrıca yapılacak. Bu planlama 3 Kasım'dan sonra duyurulacak.

AKP'li vekil: Bedelli askerler Kasım celbinde Kütahya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu üyesi ve AKP Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, bedelli olarak askerlik yapacak olan adayların, Kasım ayı celbinden itibaren Kütahya'ya gelmeye başlayacağını ifade etti.

AKP vekiller olarak işlerine yoğunlaştıklarını dile getiren Tan, "İnşallah bu süreçten sonra da Kütahya’mızla alakalı sizlerle ara ara görüşüp gelişmeleri değerlendirip olanlarla, olacaklarla ilgili birtakım bilgiler verme ve istişare mekanizmasını çalıştıracağız. Bizler yine 26. Dönemde olduğu gibi, arkadaşlarımızla birlikte güzel bir dönem geçirdik. İlgili yerlerle temas ederek Kütahya adına bir şeyler talep etmeye, koparmaya çalıştık. İnşallah bu sene de Kütahya’mıza hizmet etmeye çalışacağız. Bizim kimseyle cebelleşme veya tartışma gibi bir tarımızın olmayacağını şimdiden söyleyeyim. Biz bizim işimize bakmamız lazım. Biz iktidar partisinin milletvekilleri olarak dedikoduya, farklı münazaraların içerisine girme gibi bir tarzımız olmayacak. Biz işimize yoğunlaşacağız. Kütahya’mıza nasıl hizmet getiririz, nasıl yatırımlarla Kütahya’mızı geliştirebiliriz bunun gayretinde olacağız. Son zamanlarda Türkiye üzerine oynanan oyunların hep beraber farkındayız. 2012 yılından beri süregelen, engelleri aşa aşa geldik bu güne kadar, şimdi dövizle, kurla, enflasyonla, faizle bizim önümüze birtakım engel çıkartmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ilçelerimizi, köylerimizi gezdim, inanın köyümüzde tarlasına giden ağabeyimiz dahil bunun operasyon olduğunu, Türkiye’ye diz çöktürme maksadıyla yapıldığını ifade ediyor. Bütün halkımızın bakış açısı bu.Artık gözü kapalı ne denilirse inanacak bir toplum yom Algıyla ve birtakım operasyonlarla milletin önüne engel olmaya çalışanlar bu milletin ferasetine ve ve basiretine yenik düşecekler. Biz milletimize güveniyoruz. Bedelli askerlikle alakalı Kütahya’da olsun, olmasın tartışmalarıyla alakalı Ekim ayındaki celpte değil ama Kasım ayındaki celpte Kütahya’mız inşallah yüklü sayıda bedelli askerlerin burada görev yapacağını ifade ediyoruz" diye konuştu.