Bagaja bağlayıp taşıdılar! Bedeli ise...

Bir canı hiçe sayarak ölüme davetiye çıkaran bu eylemin bedeli ise peşin ödenirse sadece 687 lira.



Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre olay Çankırı’da yaşandı. Görüntülerde İstanbul plakalı lüks bir minibüsün arkasında yük gibi bağlanmış bir kadın taşınıyor. İplerle sıkı sıkı bağlanan kadın kilometrelerce yol gidiyor. İnsan canını hiçe sayan ve ölüme davetiye çıkaran bu görüntünün bedeli ise 687 ile bin 376 lira arasında değişiyor.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65’inci maddesinde yer alan ‘gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yükün üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi’ kapsamında cezalandırılan araç sürücüsü cezayı peşin ödemezse 916 ile bin 835 lira arasında maddi ceza alıyor.