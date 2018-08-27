Sudan 'norovirüs' çıktı: Binlerce kişi acile koştu

Kurban Bayramı vesilesiyle verilen 9 günlük tatil sonrası Sakarya’nın Karasu ilçesinin nüfusu 10 katına çıktı.

Son günlerde binlerce kişi kusma, bulantı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer, görülen ishal vakalarıyla ilgili hastalardan alınan numuneler üzerinden yaptıkları inceleme sonuçlarına göre etkenin "norovirüs" olduğunu belirledi.

"Norovirüs"ün yiyecek ve içeceklerle bulaşabildiği gibi, insandan insana temasla da bulaşabildiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yazılı açıklama

Konuyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Hastalıktan korunmada güvenli yiyecek ve içecek kullanılması, kapalı içme suyu, yeşil sebze ve meyvelerin kaynatılmış sularla yıkanması ya da sirkeli suda bekletilmesi önemlidir. Hastaların yemek yapım ve dağıtımı gibi işlerden üç gün süreyle uzak durması, hasta olmayanlarla mümkün olduğunca direkt temas etmemesi ve havuzlara girmemesi önerilir. Hasta çıkartıları ile temas eden yüzeylerin çamaşır suyu ile silinmesi önerilir. Son olarak hastaların şikayetleri geçtikten 48-72 saat sonrasına kadar toplu yaşanılan yerlere gitmemesi ve evlerinde dinlenmesi ve SASKİ kontrolünde olmayan mahalle çeşmelerinin kullanılmaması önerilir. Sağlık kuruluşlarımıza gelen vaka sayısı 26 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 4 bin 500 olmuştur. Sağlık kuruluşlarımıza başvuran tüm vakaların tedavi ve takipleri yapılmıştır. Hastanelerimizde yeterli sayıda personel görevlendirilmiş olup, yatış gerektirecek ağır vakalar bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla sunulur." denildi.